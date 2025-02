Oudere man rijdt met rollator van de stoep en valt in het water

Een man is dinsdagmiddag met zijn rollator in het water gevallen in Veghel. Omstanders zagen het gebeuren en schoten de man te hulp.

Het ging mis op een voetpad langs het riviertje de Aa in Veghel. De oudere man was aan het wandelen en rolde met een wiel van de stoep af. "Hij viel en gleed zo het water in", meldt de politie.