Illegale carnavalsritten worden voortaan bestraft met 700 euro boete

Illegale taxichauffeurs die tijdens carnaval in Den Bosch worden betrapt, riskeren voortaan een boete van 700 euro per rit. Tot nu toe was het voor politie en justitie lastig om op te treden tegen taxichauffeurs zonder Bossche vergunning. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten de regels aan te passen, waardoor dat nu wel mogelijk is.

Al jarenlang rijden in Den Bosch tijdens drukke evenementen, zoals carnaval, illegale taxi’s rond. Deze chauffeurs werken zonder Bossche vergunning en concurreren daarmee met de taxichauffeurs, die wel aan alle eisen voor Den Bosch voldoen. Volgens de gemeente is de roep om handhaving groot onder de legale chauffeurs.

Toch konden politie en justitie hier de afgelopen jaren nauwelijks iets tegen doen. Het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde dat het aanbieden van illegale taxiritten niet strafbaar was in de gemeentelijke verordening. Daardoor konden ze alleen via een waarschuwing of dwangsom door de gemeente worden aangepakt. Unaniem

De gemeenteraad van Den Bosch heeft dinsdagavond unaniem ingestemd om de regels aan te passen. Daardoor kan de politie direct kan optreden tegen illegale chauffeurs. Taxichauffeurs die tijdens carnaval worden betrapt, kunnen een boete van 700 euro krijgen. Als ze meerdere keren de fout ingaan, kunnen ze meerdere boetes krijgen. Omdat er nu een onbeperkte boetemogelijkheid per overtreding geldt, hoopt de gemeente het financieel minder aantrekkelijk te maken om op deze manier illegaal taxiritten aan te bieden. Risico

Voorheen konden taxichauffeurs zonder Bossche vergunning alleen via een landelijke maatregel worden aangepakt. De gemeente mocht een dwangsom van tienduizend euro opleggen, maar die hoeven illegale chauffeurs pas te betalen als ze binnen een jaar opnieuw worden betrapt. Omdat veel chauffeurs alleen met grote evenementen zoals carnaval en de Elfde van de Elfde rijden, namen velen dat risico.

