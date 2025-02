4 mensen besmet met mazelen op deze basisschool, 4 anderen met klachten

Op de Helmondse Vrije School Peelland zijn verschillende meldingen van mazelen. De medewerkers en ouders van de kinderen op de school zijn daarover geïnformeerd. Volgens de GGD Brabant-Zuidoost gaat het om vier gevallen waarbij mazelen is vastgesteld. Het gaat om kinderen en medewerkers. Nog eens vier mensen hebben klachten, maar daar zijn nog geen mazelen bij vastgesteld.

Ook krijgen de leerlingen en hun broertjes en zusjes die niet gevaccineerd zijn of hun tweede vaccinatie gemist hebben de mogelijkheid om de vaccinatie in te halen. De GGD heeft daarvoor al een moment georganiseerd en daar is gebruik van gemaakt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn gekomen. Er komt nog een tweede ronde waar mensen alsnog gevaccineerd kunnen worden.

De GGD heeft nog geen idee wat de bron van de besmetting is. De school mag gewoon doorgaan met alle activiteiten, maar mensen met klachten moeten wel thuisblijven.

De mensen die ingeënt zijn of eerder mazelen hebben gehad, zijn volgens de GGD zo goed als mogelijk beschermd tegen de ziekte. Het advies is, zeker met carnaval, om thuis te blijven als je je niet lekker voelt. De GGD vraagt mensen om contact op te nemen als ze niet zijn gevaccineerd en klachten hebben die passen bij mazelen

"Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte, die wordt veroorzaakt door een virus", schrijft de GGD in een persbericht. "Het wordt verspreid door hoesten, niezen en praten. De ziekte begint met koorts, verkoudheid, hoesten en rode ogen. Na 3 tot 7 dagen ontstaat huiduitslag, die begint achter de oren en zich daarna verspreidt over het hele lichaam. Na contact met iemand met mazelen kan het 7 tot 18 dagen duren voor er klachten ontstaan."

Volgens de GGD geneest mazelen meestal vanzelf. "Soms worden mensen ernstiger ziek van mazelen. Baby’s, ongevaccineerde zwangere vrouwen en mensen met een afweerstoornis lopen extra risico om ernstig ziek te worden van mazelen."

In Nederland worden kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen mazelen. Het mazelenvaccin (BMR-vaccin) wordt 2 keer gegeven en biedt ook bescherming tegen bof en rode hond. De eerste prik wordt gegeven op de leeftijd van 14 maanden en biedt dan al 95% bescherming. De tweede prik volgt op de leeftijd van 3 tot 9 jaar. Kinderen die volgens het Rijksvaccinatieprogramma in aanmerking komen voor een BMR-vaccinatie krijgen vanzelf een uitnodiging.