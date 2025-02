Prins geneest 'wonderbaarlijk snel' na ongeluk en is klaar voor carnaval

Een maand geleden raakte Prins Ronny van Teutengat (Bergeijk) nog zwaargewond bij een eenzijdig auto-ongeluk. Het zag er slecht uit en de kans dat hij voorop zou kunnen gaan in de polonaise leek kansloos. Maar de hoogheid herstelde op 'wonderbaarlijke wijze'. Nu, aan de vooravond van carnaval, staat hij te popelen om te gaan feesten. “Wie had dat gedacht? We gaan de carnaval mooi meemaken.”

Dat hij een engeltje op zijn schouder heeft gehad, beseft Ronny Schijvens, zoals hij in het echte leven heet, maar al te goed. Maar dat het hem ook zou helpen zo snel te herstellen, had hij nooit durven dromen. "Het gaat wel prima. Mijn ribben waren gebroken, maar daar voel ik nu bijna niets meer van. Mijn pols is nog wat stijf. Daar mag ik nog niet veel mee doen. En ik kan niet te lang staan, dan krijg ik pijn in mijn schouders. Maar we zitten aardig op schema." De prins botste 21 januari met hoge snelheid tegen een boom op de N397 tussen Eersel en Bergeijk. Hij hield onder meer tien gebroken ribben, een gebroken pols en een gebroken wijsvinger over aan het ongeluk en moest dagenlang in het ziekenhuis blijven. De vereniging vreesde dat carnaval anders dan anders zou worden. Maar Prins Ronny gaf niet op.

Prins Ronny van Teutengat (Bergeijk) raakte zwaargewond (foto: Rico Vogels/SQ Vision en CV Teutengat).

De afgelopen tijd maakte hij dagelijks een wandeling om weer fit te worden. Ook volgde hij op aanraden van bekenden in Reusel een speciale therapie voor zijn ribben. “Daar gaan topsporters ook heen, hoorde ik. Dus ik dacht: dat is echt iets voor mij”, vertelt hij lachend.

"Misschien is het prinsenschap wel de motivatie geweest.”

“Ik heb drie dagen 2,5 uur lang een behandeling gehad zodat ik op tijd fit zou zijn voor carnaval. Het heeft me wel echt geholpen. Het herstel is supersnel gegaan. Misschien is het prinsschap wel de motivatie geweest.” De prins kijkt uit naar carnaval, met name de optocht op maandag in zijn Teutengat. Waar eerst werd gedacht dat hij niet mee kon op de prinsenwagen, gloort er nu hoop. “Dat wil ik wel gaan proberen. Het hoort bij het prinsschap."

"Het is super om er bovenop te zitten. De Raad van Elf heeft allerlei aanpassingen gedaan aan de wagen. Zo is er een extra balk gemaakt zodat ik even kan gaan hangen als het te zwaar wordt.”

"Er hoeft maar iemand tegen mij aan te botsen en dan heb ik een probleem."

Toch moet de prins het nog wel rustig aan doen. “Ik zal niet de hele tijd voorop in de polonaise lopen. Ik moet toch oppassen. Er hoeft maar iemand tegen mij aan te botsen en dan heb ik een probleem. Gelukkig heb ik een fijne raad die mij deze carnaval zal beschermen.” Ook zal hij niet non-stop bij alle festiviteiten aanwezig kunnen zijn. “Ik moet ergens tussendoor wel mijn rust pakken. Maar ik wil zoveel mogelijk meemaken.” Eerder hoopte hij nog deze carnaval weer op het biljart te kunnen springen, maar daarvoor lijkt het toch iets te vroeg. Net als een keer flink doorzakken. “Het worden vooral spa-vla’s (red. bier aangelengd met bruisend water), want ik moet uitkijken dat ik niet te veel alcohol drink. Dan ga ik misschien toch te veel los.” Dat hij wat op moet letten deert hem niet. Want hij gaat de carnaval ondanks alles 'mooi meemaken'.