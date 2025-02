Brabant luidt noodklok: zonder extra geld weer een lockdown

Grote zorgen bij de provincie Brabant, veiligheidsregio’s en de GGD’s in onze provincie vanwege bezuinigingen op de pandemische paraatheid. Ze luiden de noodklok en eisen miljoenen euro’s van zorgminister Fleur Agema. Dat staat in een brief die donderdag naar de minister wordt gestuurd en die in handen is van Omroep Brabant.

Donderdag is het exact vijf jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Een 56-jarige man uit Loon op Zand wordt de zogenoemde patiënt 0. Brabant gaat in een sociale lockdown, een paar weken later gaan in heel Nederland scholen en horeca dicht. Twee lange jaren van lockdowns, avondklokken, mondkapjes en vaccinaties volgen. Brabant extra kwetsbaar

In een brief vragen de provincie Noord-Brabant, de drie Veiligheidsregio’s, de Provinciale Raad Gezondheid Brabant, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen en de GGD’s in Brabant om de 300 miljoen euro aan bezuinigingen terug te draaien en ‘Brabant te beschermen tegen toekomstige pandemieën’. Minister Agema bezuinigt 300 miljoen euro op pandemische paraatheid. Een programma dat werd opgezet om lessen te trekken uit de coronapandemie en een nieuwe pandemie goed door te komen.

Structurele investeringen zijn geen luxe, maar een noodzaak, staat te lezen in de brief. Hierin wordt niet alleen corona maar ook de Q-koortspandemie aangehaald. Volgens de opstellers van de brandbrief kent Brabant als geen ander de desastreuze gevolgen van zoönosen en pandemieën. Zo maakt de combinatie hoge mens-dierdichtheid en intensieve veehouderij Brabant extra kwetsbaar voor nieuwe infectieziekten. Lockdowns

De zorgminister verliest haar geloofwaardigheid als ze de bezuinigingen niet terugdraait, vinden de organisaties. Fleur Agema erkent dat het belangrijk is om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, maar investeringen blijven uit. En dat gaat niet samen, zo staat te lezen in de brief. Zonder de 300 miljoen euro van Agema gaan kennis en voorbereiding verloren en komen innovaties en kwaliteitsverbeteringen stil te liggen. Hierdoor liggen lockdowns en het sluiten van scholen weer op de loer bij een volgende pandemie. En ook de zorg komt zonder een goede voorbereiding opnieuw stil te liggen. ‘Onverantwoordelijk en pijnlijk’, noemt onder andere de provincie het. Ze gebruiken deze woorden omdat vele mensen nog dagelijks kampen met de gevolgen van Q-koorts en corona. Het eerste jaar corona in beeld: van lockdowns tot avondklokrollen