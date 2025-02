Game maakt internationaal furore: 'Prinsenbeek is Pueblo de los Príncipes'

De eerste carnavalsgame is nu écht officieel uitgebracht. Je kunt je eigen carnavalswagen bouwen en laten meerijden in de optocht. Vele duizenden uren werkte Jeffrey van der Wal (25) uit Zevenbergen aan het computerspel Carnaval Simulator. "Een Duitser is helemaal gek van Prinsenbeek."

Carnaval is het mooiste feest en daar mag heel de wereld van genieten. Wagens bouwen en kijken: met de game van Jeffrey kan dat het hele jaar door. En je kunt nu ook vuurwerk afsteken, een lichtjesoptocht maken, complete lichtshows op je eigen muziek programmeren en je wagens delen. Snollebollekes

De spelmaker is inmiddels overladen met leuke creaties en TikTok-filmpjes die tienduizenden keren zijn bekeken. "Een Snollebollekes-wagen of iemand die Chef Soldaat heeft nagemaakt. Engelsen vinden zijn muziek ineens leuk en hebben geen idee wie hij is", schatert Jeffrey. "Echt geweldig." Ook zijn er mensen die Efteling-wagens bouwen of zelfs een complete kermis. "Ik wist niet eens dat het kon. Met een omweg hebben mensen ineens een reuzenrad gemaakt", lacht hij.

Coronatijd

Jeffrey is in maart 2021 begonnen met het bouwen van 's werelds eerste carnavalsgame. Hij baalde als een stekker omdat optochten dat jaar niet doorgingen door de coronapandemie. Vorig jaar is het spel al uitgebracht als demo. Die viel in de smaak en dus maakte hij het spel helemaal af. De complete versie is sinds een paar dagen te verkrijgen. Zo ziet het spel eruit:

Wachten op privacy instellingen...

Italiaans en Spaans

Heel veel is inmiddels veranderd in het spel. Zo zijn Prinsenbeek en Bergen op Zoom toegevoegd. Deze week komt ook Keulen uit, Standaardbuiten bestond al in het spel. Het spel is vertaald: ook Duitse, Italiaanse, Spaanse, Portugese, Engelse of Franse liefhebbers kunnen hun hart ophalen. "En Limburgs, Nederlands en Brabants uiteraard!". En dan zitten Spanjaarden ineens wagens te bouwen in bijvoorbeeld Prinsenbeek. "Dat heb ik Pueblo de los Príncipes genoemd in de Spaanse versie", lacht Jeffrey. De maker merkt veel verschillende bouwstijlen. "West-Brabant is wat gedetailleerder, Oost-Brabant wat strakker en in Duitsland zijn de wagens wat lager", merkt hij.

Optocht met vuurwerk: spectaculairder kan haast niet (beeld: Jeffrey van der Wal).

De virtuele mensen in het spel geven heel gedetailleerd commentaar op de optochten. Eigenlijk net als de ongezouten meningen langs de kant in het echt. "Ze klagen over het weer. Of zeggen dat de muziek te hard staat. Of ze vinden het juist een heel mooie, hoge wagen." Scholen

De IT'er is zelf ook echte wagens gaan bouwen. Bouwclub de Dijkrakkers uit Fijnaart vond het zo leuk om hun wagen digitaal terug te zien, dat hij Jeffrey daar nu echt bouwt. "De club gebruikt het spel ook op scholen om jonge bouwers enthousiast te maken." Voor de toekomst heeft hij nog genoeg te doen. "Veel carnavalsclubs willen dolgraag in het spel. Ik heb nog een lange lijst met wagens die ik toe kan voegen." En wat hij komende carnavalsweek gaat doen? "Echte wagens kijken!"

Jeffrey heeft de eerste carnavalsgame ter wereld is gemaakt (archieffoto: Tom Berkers)

Deze prachtige wagen kun je maken in het spel (beeld: Jeffrey van der Wal).