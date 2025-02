Veel carnavallers zien 'festivalisering' met lede ogen aan

Driekwart van de Brabanders vindt het jammer dat carnaval door veel mensen, vaak jongeren, als een soort festival gevierd wordt. Ze zien liever de spontane en ongedwongen sfeer in de kroeg dan dat er een kaartje gekocht moet worden om het feest der feesten te kunnen vieren. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant.

Natuurlijk kun je de komende dagen weer volop carnavallen in de kroeg of ergens op een plein. Maar de laatste jaren zijn er steeds meer carnaval festivals: feesten waar je een kaartje voor moet kopen, met kluisjes en toegangspoortjes in een afgesloten hal of tent. Is dit het einde, of juist de redding van carnaval? ‘Carnaval leeft weer in het dorp.’

Kroegen dicht

In Den Dungen kun je zeven dagen lang naar Krabberfest. Dat festival is ontstaan omdat de kroegen in het dorp leegliepen, vertelt organisator Julien Sleutjes. “Het carnavalsgevoel ging weg uit Den Dungen, in de kroegen stonden nog maar enkele tientallen mensen.” Sleutjes en de lokale horeca vonden dat er iets moest gebeuren.

Met de kroegeigenaren is toen besloten de cafés dicht te gooien tijdens carnaval, en samen te investeren in drie grote feesttenten met een gevarieerd programma. Dus de echte carnavalsmuziek, maar ook is er op Krabberfest ruimte voor dj’s en andere artiesten.