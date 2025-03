Frank hoopt eindelijk eens de Metworstrennen te winnen

Iets mooiers kan een jongeman uit Boxmeer niet overkomen: ‘Koning van de Metworst’ worden. Frank van Koningsbruggen (26) gaat voor de elfde keer proberen de grootste eer van Boxmeer binnen te slepen. De beroemde paardenrace wordt al zeker sinds 1740 verreden op carnavalsmaandag. Naast eeuwige roem win je zeven ellen metworst, twee witte broden, twee vaten bier en een halve varkenskop.

De Metworstrennen zijn een eeuwenoude traditie in Boxmeer. “Het stamt waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw”, legt Paul van Boekholt van Vereniging De Metworst uit. “Een freule kreeg pech met haar koets op het Vortums Veld. Ze werd geholpen door jonge Boxmeerse ruiters. Als dank mochten de jongeren elk jaar bij een hoeve van de freule goederen ophalen. Daar is deze wedstrijd uit ontstaan.”

“Wat is het geheim om dit te winnen? Ik kan het je niet zeggen”, zegt Frank lachend. “Nee, als ik dat wist, had ik allang een keer gewonnen. Maar dit jaar hoop ik achter dat geheim te komen.”

In verschillende rondes nemen telkens twee à drie ruiters het tegen elkaar op. De winnaar gaat naar de volgende ronde, net zolang tot er een finale is waarin wordt gestreden om de titel ‘Koning van de Metworst’. “Je moet er echt voor willen gaan”, zegt Paul van Boekholt. “Je moet een goed paard hebben en er het hele jaar voor werken. En dan kun je misschien de Metworst winnen.”

Op het Vortums Veld, tussen Sambeek en Vortum-Mullem, wordt elk jaar op carnavalsmaandag de paardenrace verreden over een parcours van 800 meter. Alleen jonggezellen uit Boxmeer mogen meedoen, legt Paul uit: “Je moet sinds je geboorte ingeschreven staan in Boxmeer en daarna in Boxmeer zijn blijven wonen. Je mag niet gehuwd of gescheiden zijn, geen kinderen hebben en je moet een jongen zijn.”

En dat is precies wat Frank aan het doen is. Het hele jaar is hij al aan het trainen om op die ene dag zo goed mogelijk te presteren. Met zijn paard California Goldrush is hij vijf à zes dagen per week te vinden bij de stal. Net buiten Boxmeer ligt een trainingsveld waar meerdere paarden worden klaargestoomd voor de Metworstrennen.

“De voorbereiding is al hartstikke mooi”, zegt Frank. “Daar gaat heel veel tijd in zitten. Maar de dag zelf is het allermooiste. De sfeer en de traditie. Wie drie keer het snelste is, wint. Dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Anders had ik allang een keer gewonnen. Je moet ook gewoon veel geluk hebben.”

Zo hoopt Frank dat het geluk hem bij zijn elfde poging eindelijk een keer meezit en dat hij de Koning van de Metworst mag worden. En mocht het niet lukken, dan gaat hij gewoon door. “Ik zou zeggen: net zo lang tot het lukt.” En of hij er een huwelijk voor uitstelt? “Nee, een huwelijk zit er voor mij nog niet in”, lacht Frank.