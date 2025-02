Fietsenwinkel verdacht van smokkelen e-bikes, FIOD valt pand binnen

Fietsenwinkel LaCros in Schijndel wordt ervan verdacht e-bikes te hebben gesmokkeld uit China, om zo belasting te ontduiken. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij de zaak en een huis aan de Eerdsebaan. Daarbij is beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden en -tassen en een voertuig. De eigenaren worden verdacht van onjuiste douaneaangiften en van witwassen.

Het bedrijf zou minstens 25 containers vol fietsen via Polen de EU binnen hebben gesmokkeld. E-bikes uit China worden tegen zeer lage prijzen aangeboden in Europa. Om de Europese markt te beschermen, moeten bedrijven daarom extra belasting, zogeheten antidumpingheffingen en compenserende rechten, betalen. Die kan oplopen tot tachtig procent van de inkoopprijs en daarom is het lucratief om die te omzeilen.

De eigenaar van fietsenwinkel LaCros ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. "Tot vandaag wist ik niet eens waarvan ik word verdacht", zegt Ton van den Oetelaar. Hij denkt inmiddels wel te weten waar het mee te maken heeft.

In de zaak worden fietsen ontworpen, maar het samenstellen van de onderdelen besteedt LaCros uit. "Dat doen we in Portugal en soms wijken we uit naar een andere vestiging, omdat we teveel vraag hebben." Dat gebeurde volgens Van den Oetelaar ook in coronatijd en toen is het bedrijf volgens de FIOD de fout in gegaan.

"Met corona hebben wij moeite gehad om leveringen uit te voeren en hebben we een fabrikant in Polen benaderd", zegt Van den Oetelaar. "Die heeft de fietsen samengesteld en daarna netjes bij ons aangeleverd. Wij dachten dat het in orde zou zijn, maar nu blijkt dat ze in Polen iets fout hebben gedaan met een inklaring."

Goederen die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd, waaronder China, moeten worden ingeklaard bij de douane. Dat betekent dat de importeur invoerrechten, heffingen en BTW moet afdragen. Dat is in Polen dus niet gebeurd.