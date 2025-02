Politie krijgt extra hulp: Engelse fans welkom bij PSV - Arsenal

Er wordt op carnavalsdinsdag in Eindhoven de nodige extra politiecapaciteit uit andere delen van het land ingezet om de Champions Leaguewedstrijd van PSV tegen Arsenal mogelijk te maken. Dit mét fans van de Londense club. Dit meldt de gemeente Eindhoven op vragen hierover van Omroep Brabant.

Het gaat op 4 maart om het eerste duel in de achtste finales van de Champions League. Als het aan PSV en de gemeente Eindhoven had gelegen, was die ontmoeting een dag later gespeeld, omdat komende dinsdag in Eindhoven ook carnaval wordt gevierd.

Het is niet bekend of er delen van de stad toegewezen gaan worden aan supporters van Arsenal, zoals vaker gebeurt wanneer grote groepen supporters die een tegenstander ondersteunen naar Eindhoven komen.

Volgens de gemeente is er geen reden om de aanhang van de Engelse topclub te weren. “Het uitgangspunt is dat uitsupporters in het kader van toegankelijk en gastvrij voetbal altijd welkom zijn in Eindhoven. Maar”, zo voegt een woordvoerder eraan toe, “in verband met carnaval kan de daartoe noodzakelijke politiecapaciteit niet door de eenheid Oost-Brabant geleverd worden. De politie heeft daarop een beroep moeten doen op landelijke bijstand. Dit verzoek is ingewilligd en daarmee is er geen reden om de Arsenal-fans te weren. De situatie is beheersbaar met de nodige extra politiecapaciteit uit het land."

De gemeente houdt een slag om de arm over extra maatregelen, wanneer er onverhoopt problemen ontstaan: “Als blijkt dat de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt, kan de burgemeester van zijn bevoegdheden gebruikmaken en (nadere) maatregelen afkondigen.”

De politie liet begin deze week al doorschemeren dat overwogen werd om versterking elders te halen. “Het is duidelijk dat dit een grote opgave gaat zijn, wat betekent dat we nog scherpere keuzes moeten maken,” reageerde toen een woordvoerder. “Over onze exacte inzet willen we nooit iets kwijt. Uiteraard kijken we kritisch naar onze inzet om de openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven. En als daar meer politiemensen voor nodig zijn, dan kijken we naar de mogelijkheden binnen heel Oost-Brabant (voorbeeld: collega’s uit Oss kunnen ook werken in Eindhoven).”

“Deze manier van werken is niet nieuw, er zijn vaker dagen dat er meerdere dingen tegelijk plaatsvinden. Ook zullen we kijken naar de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit andere eenheden.” Die laatste extra ondersteuning is dus inmiddels toegezegd.

De wedstrijd in Londen tussen PSV en Arsenal wordt woensdag 12 maart gespeeld.