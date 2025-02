Café waar oud-leden van Satudarah werden opgepakt moet op slot

Café ’t Uilennest aan de Koestraat in Tilburg is woensdagmiddag op last van de gemeente gesloten. In het café werden eind januari tien oud-leden van motorclub Satudarah opgepakt. De voormalige Satudarah-leden zouden deel hebben genomen aan een 'verboden bijeenkomst'. 't Uilennest blijft voor zes maanden gesloten.

Twee medewerkers van de gemeente Tilburg kwamen woensdag kort voor halfvijf het café binnen om te vertellen dat de zaak om vijf uur ’s middags dicht moest. De aanwezigen kregen een halfuur de tijd om de belangrijkste spullen uit de kroeg te halen. In alle haast werden de bitterballen uit de diepvries gehaald en een paar kratjes bier naar buiten gebracht. De sluiting komt in de week voor carnaval. De opbouw was al in volle gang: de buitenkant van het café is al helemaal aangekleed, binnen ligt de grond bezaaid met ballonnen die nog opgehangen moesten worden. Borden, vlaggen en logo's van carnavalsverenigingen werden in allerijl weer van de muur gehaald. Carnavalsverenigingen zitten zonder café

De kroeg is tijdens carnaval het thuishonk van meerdere verenigingen. Er zouden eigenlijk zo'n 1500 gasten komen tijdens de komende dagen. De verenigingen die bij 't Uilennest zouden zetelen, moeten nu halsoverkop hun programma omgooien. "Ik vind het gewoon jammer dat de carnaval voor zoveel mensen verpest wordt. Ik vind het belachelijk", reageert Fransje Nieuwlands van carnavalsvereniging de Kerkuilen. Hij is zichtbaar aangeslagen door de gedwongen sluiting.

Foto: Omroep Brabant.

Clubhuis

De politie ziet ’t Uilennest als clubhuis van de verboden motorclub Satudarah. De mannen die op 24 januari werden opgepakt, waren voormalige Satudarah-leden die volgens de politie samenkwamen in de Tilburgse kroeg. Andere gasten van het café, die er niets mee te maken hadden, moesten tijdelijk naar buiten. Volgens de exploitante van de zaak kwam de groep die werd opgepakt vaker in 't Uilennest, maar ze had 'geen idee dat er iets speelde', zei ze de dag na de inval tegenover Omroep Brabant. Ze beweerde dat zij en haar man 'er helemaal niets mee te maken hebben'. Veel geld

De tien verdachten werden na een nacht in de cel vrijgelaten, zo meldde de politie daags na de inval. Bij de inval werd een aanzienlijke hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Motorclub Satudarah werd in 2018 door de rechter verboden vanwege betrokkenheid bij criminele activiteiten zoals geweld, drugshandel en intimidatie. Dit soort clubs vormt volgens de rechter 'een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid'. In deze video leggen we uit waarom er meer kleine, geheime gangs lijken te ontstaan: