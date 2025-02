Café moet plots dicht, carnavalsclubs zijn onderkomen kwijt: 'Belachelijk'

De plotselinge, gedwongen sluiting woensdag van café 't Uilennest aan de Koestraat in Tilburg is een bittere pil voor meerdere carnavalsverenigingen. De clubs zouden allerlei activiteiten in het café houden, maar moeten nu op zoek naar een nieuw onderkomen. En dat twee dagen voor de start van carnaval. "Ik vind het jammer dat het voor zoveel mensen wordt verpest."

Gemma, die de kroeg runt met haar partner Atilla Solmaz, is aangeslagen door de plotselinge sluiting. "Wij leven voor die verenigingen. Die worden nu gestraft. Wij voelen ons verantwoordelijk en ik weet niet hoe het nu verder moet. Carnaval is voor mij kapot. Ik blijf in bed liggen."

Het café is op last van de burgemeester tot eind augustus gesloten, omdat het wordt gezien als clubhuis van de verboden motorclub Satudarah.

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg laat woensdag in een brief aan buurtbewoners weten dat 'vanuit het café de openbare orde is aangetast door een bijeenkomst van een verboden motorclub' en dat 't Uilennest daarom zes maanden op slot moet blijven.

De sluiting volgt op een inval in 't Uilennest, afgelopen januari. Toen werden tien mannen, volgens de politie oud-leden van de verboden motorclub Satudarah, opgepakt. De tien verdachten werden na een nacht in de cel vrijgelaten, zo meldde de politie daags na de inval. Bij de inval werd een aanzienlijke hoeveelheid contant geld in beslag genomen.

Het is dus nog een groot vraagteken waar de carnavalsverenigingen, met in totaal zo'n vijftienhonderd man, vanaf vrijdag vijf dagen lang kunnen vertoeven. "Dit doet me zeer", zegt de 86-jarige Christ Kanters. Hij is oud-eigenaar van 't Uilennest en nog altijd lid van De Kerkuilen, de carnavalsvereniging die in 1972 in de kroeg is opgericht.

Kanters vindt het onbegrijpelijk dat het café juist nu dicht moet. "Waarom niet een dag ná carnaval? De mensen die hier zouden komen, worden nu teleurgesteld. Zij kunnen er niks aan doen."

De oud-eigenaar heeft geen goed woord over voor de gemeente en burgemeester Theo Weterings in het bijzonder: "Dat ik dit meemaak op bijna 86-jarige leeftijd doet me zeer. We gaan nu met mensen bij elkaar zitten. Wat moeten we doen? Al die mensen gaan afbellen?"

Een andere plek vinden, wordt lastig. "Er kan nu niks doorgaan. Wat moeten we nu nog? Doe het dan twee weken voor carnaval. Het is gewoon een drama", zegt Mischa Donders, adjudant van de Kerkuilen.