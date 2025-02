Dieven jatten dure machines van speciale woongemeenschap

Ze zijn helemaal van slag, de bewoners van Bronlaak en hun ouders. De dorpsgemeenschap in Oploo waar mensen met een beperking wonen en werken, is zwaar gedupeerd door een inbraak. Dieven zijn ervandoor gegaan met zeker 25.000 euro aan speciale, onmisbare machines. “Iedereen is van de leg.”

De diefstal in De Kiem, de tuinderij van Bronlaak, werd begin vorig week al gepleegd. De vervelende ervaring kwam deze woensdag naar buiten door een oproep van de Vrienden van Bronlaak om geld te doneren.

"Ze moeten precies geweten hebben wat er allemaal stond."

Het is in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 februari gebeurd, vertelt Pim Donkersloot, van wie zoonlief Johan op Bronlaak verblijft. Bij de inbraak werd de achterkant van een kas geforceerd. “Daarna zijn de gewetenloze daders ervandoor gegaan met een tractor, een grasmaaier en grondfrezen die in die kas stonden. Ze moeten precies geweten hebben wat er stond.”

Erwin Janssen, teamleider in De Kiem: “De machines stonden extra goed beveiligd opgeborgen, maar het is de dieven toch gelukt om de deuren te forceren. Via het bos zijn ze ermee op de vlucht gegaan waarbij de afrastering, weidepalen, prikkeldraad en een poort zijn vernield. Ergens in het bos heeft een oplegger gestaan waarop ze de machines hebben opgeladen en ermee vandoor zijn gegaan.”

Eén van de gestolen machines (foto: Pim Donkersloot).

“Wat het extra vervelend maakt”, weet Donkersloot, “is dat er jaren hard gewerkt en gespaard is voor deze apparatuur. En dat alles op maat was gemaakt, speciaal voor mensen met een beperking. Ze zijn nu echt onthand. Ook voelen ze zich niet meer veilig. Iedereen is van de leg. Uit eigen ervaring weet ik dat je de liefde proeft waarmee hier groenten, kruiden en fruit worden verbouwd voor eigen consumptie. Het is gewoon hartstikke lekker.” Bronlaak is al tientallen jaren een hechte en vertrouwde gemeenschap.

"De machines zijn hard nodig, we kunnen nu niet vooruit."

Erwin Janssen: “De diefstal heeft een enorme impact op onze bewoners. Zij zijn ernstig ontdaan. We moeten bemesten, spitten, planten en hiervoor hebben wij deze machines hard nodig. Maar voorlopig kunnen wij nu niet vooruit. Onze mensen ziitten er zo goed als werkloos bij. Verslagen en totaal uit het lood geslagen.” Donkersloot kan slechts hopen dat de buit ooit teruggevonden zal worden. “Natuurlijk hebben we het opgegeven aan de verzekering, maar ik ben bang dat slechts een fractie van de waarde zal worden vergoed. En als dat überhaupt gebeurt, kan dit wellicht maanden op zich wachten.”

"Iedereen reageert echt verontwaardigd."

Vandaar dat bij hem en andere ouders direct het initiatief is ontstaan om geld in te zamelen om nieuwe machines te kopen. Donkersloot is zelf betrokken bij ChildCenter, een stichting voor kinderen met autisme, en maakte direct 3000 euro over. “Gelukkig hebben inmiddels meer mensen gereageerd. Iedereen is echt verontwaardigd. Maar we hebben echt nog meer geld nodig.”