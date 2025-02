112-nieuws: man rijdt onder invloed van drugs • auto in brand op inrit

01.23

Een 38-jarige bestuurder is vannacht door de politie aangehouden nadat hij slingerend over de Kempenweg in Oirschot reed. Uit een speekseltest bleek dat de man onder invloed van drugs reed. Er kwam dan ook een flinke henneplucht uit de auto en uit de papieren bleek ook dat zijn bestelbus niet verzekerd was. De man is aangehouden en kreeg een rijverbod van 24 uur.

Op het politiebureau is een bloedtest gedaan om de uitslag van de speekseltest te bevestigen. "Als de waardes te hoog zijn, krijgt de bestuurder een fikse boete en dan moet hij alsnog zijn rijbewijs inleveren", aldus de politie Best Oirschot op social media.

Ook zijn auto is doorzocht, er is een kleine hoeveelheid wiet en hasj gevonden. Deze zijn in beslag genomen. De bestuurder reageerde verbaasd dat hij werd aangehouden, schrijft de agent. "Hij verklaarde in de veronderstelling te zijn dat hij gewoon mag rijden nadat hij geblowd heeft."