Blowen en autorijden mag niet, bestuurder reageert verbaasd

Een man (38) is in de nacht van woensdag op donderdag betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij reed met zijn bestelbus op de Kempenweg in Oirschot. Zelf had hij geen idee dat je niet achter het stuur mag kruipen als je geblowd hebt.

De man reed slingerend over de Kempenweg, zo schrijft de politie Oirschot Best op social media. De man werd aangehouden en uit zijn auto kwam een flinke henneplucht. Uit de papieren bleek dat de auto niet verzekerd was.