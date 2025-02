In dit azc wordt carnaval gevierd: 'Even gewoon kind zijn'

Ook in het asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk barst het carnavalsfeest los. Mede dankzij de inzet van Stichting De Vrolijkheid doen de kinderen hier volop mee aan deze Brabantse traditie.

Azc-school

In het azc in Oisterwijk wonen vooral veel gezinnen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog op een huis wachten. Dat kan lang duren, van zes maanden tot wel drie jaar. Ondertussen zijn de kinderen leerplichtig en gaan ze gewoon naar school. Het azc heeft hiervoor een eigen basisschool. Als de kinderen goed Nederlands spreken, kunnen ze instromen op een reguliere basisschool.

"We doen dan ook zoveel mogelijk met het thema carnaval, want we moeten ze onze cultuur bijbrengen", vertelt directrice Carin de Jong. "Alles is gericht op het doorstromen naar een reguliere basisschool. Het is fijn als ze hier al leren wat de tradities zijn." Vrijdag wordt er door de leerlingen flink gehost: de jeugdraad komt langs en er is een dweilorkest. Ook wordt er een carnavalsfeest gehouden, inclusief verkleedkleding die door ouders uit het dorp is geschonken.