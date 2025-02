Witte chocoladebollen zijn niet aan te slepen, vandaag al 140 bestellingen

Ze vliegen als warme broodjes, of nou ja bollen, over de toonbank: de witte chocoladebollen van bakker Guido uit Aarle-Rixtel. Als eerste in de provincie kwam hij, op verzoek van een vaste klant, met de witte chocoladebol. Inmiddels heeft de bakker het maar wat druk met het maken van de bollen. Alleen deze donderdag verwerkte hij al tien kilo witte chocolade.

Het is erg druk in de bakkerij sinds het verhaal over de chocoladebollen in het nieuws kwam. "Er komen mensen helemaal vanuit Tilburg om hier de witte chocoladebol te kopen", zegt Marie-Jose van Brug, de zus van bakker Guido. "Hij heeft vanochtend al vijf keer soezenbeslag gemaakt", weet ze. En aan die drukte moet Guido nog maar even wennen. "Morgen moet hij weer om twee uur 's nachts beginnen", zegt zijn zus.

Het verhaal van de inmiddels gewilde witte lekkernij begon met de droom van Monique Looy. "Ik wilde witte chocoladebollen en vroeg of hij die kon maken", zo vertelde ze eerder tegen Omroep Brabant. "Ik kwam elke keer terug en zei dan: liggen ze er nog niet? Maar uiteindelijk is hij toch begonnen ze te maken en het is gelukt!"

Lees ook Droom Monique komt uit: bakker bakt witte chocoladebollen

"Guido is de afgelopen week al een aantal keer extra naar de leverancier van de chocolade moeten rijden", vertelt zijn zus verder. Waar er eerst slechts enkele witte chocoladebollen per dag verkocht werden, tikt de teller volgens haar inmiddels zo'n zevenhonderd tot duizend witte bollen per dag aan. Alleen deze donderdag heeft de bakkerij al 140 bestellingen staan.

Bakker Guido bereidt de witte chocoladebollen (foto: René van Hoof).