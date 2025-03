Lichtjesoptocht schittert en dreunt in Zwammegat met sportief tintje

De optocht van Zwammegat is de enige die vanuit de ruimte zichtbaar is. Die grap maken ze vaak in Standdaarbuiten. Misschien is het nog wel waar ook. Want die lange sliert van licht is van ver goed te zien. Maar de meeste kijkers staan toch met beide benen op de grond. Alleen al zo'n 20.000 in de straten van het Moerdijkse kerkdorp. En nog veel meer thuis, over de hele wereld. Achter de televisie.

Stropdassenvrouwke Naast die grote wagens, rijden er ook nog negen kleine wagens. Er lopen twee grote groepen mee en een enkeling. "Dat is weer een aardig tijdje geleden dat we een enkeling hadden. Het is het stropdassenvrouwke uit Hoeven. Ze is 70 jaar." Dat zegt Henk Vermeulen. Hij was 11 jaar lang 'de pliesie' van Zwammegat. En hij is de vaste carnavalsdeskundige voor de live televisie-uitzending.

Vaste waarde dat zijn inmiddels ook de Belgische deelnemers. "Wuustwezel komt ook met een wagen. Dus die vertrekken al vroeg op de dag. Helemaal binnendoor, over Meer en Zundert en over de dijken" Ook uit Kalmthout zijn er deelnemers."

Jubileum

Het dorp viert een carnavalsjubileum. 55 jaar geleden (5 maal 11) werd het carnaval hier opgericht. Ze kennen er ook al lang een carnavalsoptocht. De stoet werd in de jaren tachtig wat minder. Daarom kregen ze in het Moerdijkse kerkdorp een idee: we maken er een lichtjesoptocht van.

"Dat was een idee van Ad Rijnvos. Die was in Engeland op vakantie geweest met zijn gezin en had daar verlichte wagens gezien. Daar was hier eerst best wat discussie over maar het is doorgezet."

Het is geen toeval dat de organisatie van het carnaval in handen is van De Deurzetters.

Lampjes

De lichtjesoptocht reed voor het eerst in 1988. "Prins Leo en Ad Rijnvos zaten zenuwachtig in het café. Maar het bleek een succes. Eerst nog simpel met gloeilampen en handbediende schakelaars. Kapellen maakten plaats voor enorme luidsprekers. Gloeilampen werden computergestuurde leds.

Overigens rijden de Dijkrakkers nog steeds met kermislampjes: "6500 lampjes op de wagen. In de wagen is het ene grote warboel van draadjes". lacht Henk.

Show

"In de begintijd hadden we alleen een boerenkiel. Als je ziet hoe mooi en sjiek we er nu bij lopen. Het is meer show geworden," zegt Vermeulen.

Ondanks zijn vele jaren is hij iedere keer weer erg onder de indruk van het feest in zijn dorp. "Carnaval moet je voelen. Kom kijken hier, dan voel je het in lijf."

Prins Jacobus dun Eerste mag de optocht openen. Hij is een van de vele toeschouwers. De prins regeert, volgens traditie, al sinds vrijdagmiddag. Hoog in de kerktoren brandt De Zwam. Het symbool van het dorp. De zwam staat voor de champignonteelt waar het dorp om bekend is. En om De Lichtjesoptocht natuurlijk.

De optocht van Zwammegat is zaterdagavond live mee te beleven vanaf half acht. Kijken en terugkijken kan ook via Brabant+