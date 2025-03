Roosendaal gaat op safari: De Tullepetaonse optocht trekt weer rond

Rijendik stond het zaterdag in de Roosendaalse binnenstad voor de optocht. Door het mooie weer en het aangename zonnetje leek het drukker dan voorgaande jaren. Op enkele plekken was er geen doorkomen aan.

Deelnemers kwamen gewoon uit Tullepetaonestad zelf maar ook van wat verder. Rucphen, Welberg, Hoogerheide en het Belgische Essen. Sommige wagens waren al om zes uur in de ochtend vertrokken om maar op tijd te zijn.

Roosendaal heeft dit jaar als motto: ier op safari. Het is de 69e optocht.

Kenmerkend aan Tullepetaonestad is het plaatselijke icoon natuurlijk: de tullepetaon oftewel parelhoender. En dat betekent veel veren en kleuren. En ook veel eigen muziek. De liedjescultuur gaat al meer dan een eeuw terug en is ook altijd volop te horen in de optocht.

De Tullepetaonse carnavalsoptocht is zondagochtend te zien op Omroep Brabant vanaf half twaalf. Terugkijken kan ook via Brabant+.