Vader (36) misbruikte dochtertje en schiet zichzelf daarna door zijn hoofd

Theo van den H. (36) uit Valkenswaard probeerde vorig jaar zelfmoord te plegen. Hij verdiende het niet te leven, vond hij. Omdat hij zijn dochter had betast. Hij schoot zichzelf door zijn hoofd met een alarmpistool, maar zijn zelfmoordpoging mislukte. Nu wordt hij vervolgd voor het misbruik van zijn eigen kind en het maken en bezitten van flinke hoeveelheden kinderporno.

Zelfmoord plegen Een jaar later, in augustus 2024, ging Van den H. nog verder en betastte hij zijn dochtertje ‘s nachts in bed. Daarna had hij zoveel spijt dat hij meerdere afscheidsbrieven schreef en met zijn quad de bossen inging om zelfmoord te plegen.

In een continue waas van alcohol en drugs ontwikkelde Theo een voorliefde voor seks met kinderen. De officier van justitie beschreef hoe die ontwikkeling was gegaan: eerst ging hij zoeken op afbeeldingen van soms heel jonge meisjes op internet, daarna schafte hij een kindersekspop aan waar hij van alles mee deed en dat ook filmde.

Theo blijkt in korte tijd flink afgegleden te zijn door grote hoeveelheden drank en drugs. Hij wordt steeds eenzamer na zijn scheiding en zijn dochtertje van vijf is eigenlijk de enige die de timmerman nog ziet.

Theo zit donderdag in de rechtbank in Den Bosch. In zijn postuur en in zijn stem doet hij denken aan zijn naamgenoot die Maassen als achternaam heeft, maar wat er wordt besproken is verre van grappig.

Maar dat mislukte dus en Theo wist weer naar huis te rijden. Van een omgebouwd alarmpistool is bekend dat die niet zo betrouwbaar zijn. Ze zijn gewoon niet gemaakt om echte kogels af te vuren en als je die toch ombouwt, weigeren ze vaak of komen kogels soms op een veel lagere snelheid eruit.

Theo had wel een kogel in zijn hoofd en videobelde met zijn ex. Zijn dochtertje nam op en zag haar vader bloedend in beeld. Toen de politie bij Theo thuis ging kijken, lag hij daar in een onderbroek van zijn dochter. In het huis werden sekspoppen gevonden en 1650, soms heel heftige, afbeeldingen van kinderporno op verschillende telefoons.

Afscheidsbrieven

In zijn afscheidsbrieven had Theo geschreven dat hij het niet verdiende om nog langer te leven ‘omdat hij zijn dochter had betast’. Maar zijn ex en ook de officier van justitie denken dat Theo vaker aan zijn dochter heeft gezeten. "Papa wilde vaker vies doen", zou het meisje tegen agenten hebben gezegd in een speciale verhoorstudio.

Theo’s ex, die inmiddels zwanger is van haar nieuwe vriend, was erg emotioneel en boos. Ze haalde fel uit naar Theo en vond dat hij zichzelf als het slachtoffer zag en geen verantwoording nam. “Je hebt afscheid genomen en je dochter aan mijn vriend gegeven. En nu wil je weer contact?”, vroeg ze hem boos. “Een vader hoort normen en waarden mee te geven en niet dit.”

Theo had moeite om woorden te vinden en vertelde niet zoveel. Hij bleef erbij dat hij zijn dochter maar een keer heeft betast, óp haar onderbroek en niet erin. Verder had hij heel veel spijt, maar was hij wel blij dat hij nu geholpen wordt met zijn drank- en drugsverslaving.

Nachtmerrie voor de moeder

De officier noemde Theo’s verhaal een ‘nachtmerrie voor de moeder’. “Zij weet nog steeds niet wat er precies met haar jonge dochter is gebeurd. Hij dacht alleen aan zichzelf met drugs, alcohol en seks en dacht niet aan het belang van zijn dochtertje.”

Ze eiste een celstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moet Theo worden behandeld aan zijn drugs- en alcoholverslaving. Ook zullen instanties als Veilig Thuis en Jeugdzorg een rol moeten spelen. Maar of Theo zijn dochter ooit nog zal zien, is maar de vraag. Haar moeder wil dat te zijner tijd aan haar dochter overlaten.

Uitspraak in deze zaak is op 13 maart.