24/7 beveiliging bij woonvorm azc en mensen die met spoed woning zoeken

Het wordt een bijzondere mix van bewoners in het voormalige Belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Asielzoekers en statushouders vinden er straks onderdak, maar ook 'gewone' mensen die met spoed woonruimte zoeken. “Dit is heel uniek en op deze schaal niet eerder gedaan”, zegt burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven.

De verschillende bewoners gaan volgens Dijsselbloem veel contact met elkaar hebben. “Onderin het gebouw zitten veel gemeenschappelijke voorzieningen. Een keuken, klaslokalen en sociale ruimtes die ook door de buurt gebruikt kunnen worden", somt hij op. "Dat biedt mogelijkheden om mensen ook echt contact met elkaar te laten hebben. Wij willen dat asielzoekers en statushouders in Eindhoven zo snel mogelijk gaan integreren en gaan meedoen. En dan zo snel mogelijk de taal leren en aan het werk, als dat mogelijk is."

In het gebouw komen driehonderd asielzoekers en statushouders te wonen. Het gaat om zowel alleenstaanden als gezinnen. Ze komen in de eerste zeven verdiepingen te wonen. Daarboven komen vier verdiepingen met ruimte voor sociale huur. Hier kunnen honderd zogeheten spoedzoekers terecht die snel woonruimte nodig hebben. Dit zijn mensen die net gescheiden zijn, starters, studenten of bijvoorbeeld mensen die in Eindhoven komen werken, maar hier geen woning kunnen vinden. Het helpt volgens de burgemeester asielzoekers en statushouders, maar het helpt volgens hem ook om de woningnood in Eindhoven te verlichten.

Het COA ziet alleen maar voordelen van het mixen van asielzoekers en statushouders met andere woningzoekenden. “Onze bewoners zijn altijd onderdeel van de samenleving. Ze zitten niet alleen binnen. Hier zullen ze in het gebouw zelf ook andere Eindhovenaren tegenkomen. Dat is alleen maar mooi. Dan kom je ook echt in de samenleving."

Volgens bestuurslid Joeri Kapteijns van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal er voor de asielzoekers en statushouders veel begeleiding zijn. "We hebben in onze opvang natuurlijk aandacht voor mensen die in het land van herkomst van alles hebben meegemaakt. Of tijdens hun reis. We hebben mensen vanuit de medische hoek die psychologische ondersteuning en gezondheidszorg kunnen geven."

Wel is er 24/7 beveiliging nodig. “Dat doen we altijd bij een opvang van deze omvang.” Het COA geeft aan dat het zeker veilig is. “Als het niet veilig zou zijn, zouden we het niet doen.”

Andere woningzoekenden zouden ook wel interesse kunnen hebben in de driehonderd plekken die nu vrijgemaakt worden voor asielzoekers en statushouders. “Dat weet ik niet”, zegt burgemeester Dijsselbloem. “Het zijn heel sobere voorzieningen waar mensen kamers met elkaar zullen delen. Zo gaat dat in de asielopvang. Daarnaast komen er studio’s voor de gewone Eindhovense woningenzoekenden. Het is bepaald geen luxe, maar we hebben wel echt humane opvang nodig. Daar staan we ook voor in Eindhoven. Wij willen ons aandeel daarin leveren. Hier gaan we dat permanent vormgeven.”

De nieuwe bewoners kunnen er niet direct terecht. Het voormalige Belastingkantoor moet eerst nog verbouwd worden. Naar verwachting kunnen in de tweede helft van 2027 de eerste bewoners in het gebouw wonen. Maar daarvoor moet eerst de raad in april nog instemmen met de plannen.