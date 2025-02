Man en vrouw stelen bankpassen en pinnen voor 2000 euro

De politie is op zoek naar een man en een vrouw die in Helmond voor 2000 euro aan geld hebben gepind met gestolen bankpassen. De diefstallen gebeurden op 30 januari en 1 februari. Donderdag deelde de politie voor het eerst camerabeelden waarop de dieven herkenbaar te zien zijn.

Op de camerabeelden is te zien dat de twee op gehaaide wijze te werk gaan. Zo hangen ze rond bij een geldautomaat in een boekenwinkel. Op het moment dat een man gaat pinnen, slaat het duo toe.

De mannelijke verdachte gooit een briefje van tien euro op de grond en attendeert het slachtoffer erop dat er geld op de grond ligt. Als de man zich vervolgens omdraait en het geld van de grond raapt, grist de vrouw ongezien zijn bankpas uit de automaat en gaan ze ervandoor. Om vervolgens met de gestolen bankpas voor zo'n 800 euro te pinnen op verschillende plekken in het centrum van Helmond.

Oude vrouw slachtoffer

Een dag later wordt een oudere dame slachtoffer van het stel. Door middel van zakkenrollerij wordt haar portemonnee uit haar tas gehaald. Op andere beelden is te zien dat het stel daarna opnieuw op verschillende plekken betaalt of geld pint met de gestolen bankpas. In totaal voor zo'n 1200 euro.

De politie hoopt door herkenbare beelden van het tweetal te delen, de dieven te vinden. “Dit duo moet gevonden worden, voordat zij nog meer slachtoffers maken", aldus de politie.