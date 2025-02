Langste polonaise TU Eindhoven mislukt: 'Maar het was een leuk feestje'

Het had de slimste (Brainport) en langste polonaise ooit moeten worden, donderdagmiddag bij de TU Eindhoven. Maar de recordpoging mislukte. Er waren minimaal 1219 deelnemers nodig, maar de teller stokte bij 648 mensen. De sfeer en verbroedering waren er niet minder om.

Even voor vier uur verzamelde zich een bont gezelschap om onder aanmoediging van Christel de Laat, die de stoet op gang moest brengen, de polonaise te gaan lopen. Studenten uit binnen- en buitenland en personeel van de universiteit. Sommigen verkleed, anderen, soms een beetje onwennig, in hun gewone kleren.

Klokslag vier uur kwam de polonaise op gang. Initiatiefneemster Esther Lutterman van de TU/e is zelf gek van carnaval en hoopt op verbroedering. Ook gaat het erom om buitenlandse studenten kennis te laten maken met de Brabantse tradities. Er moeten minstens 1219 mensen meedoen om het record te halen. "We willen zo de saamhorigheid in de Brainportregio vergroten, het is eigenlijk een Brainpolonaise.

Tussen ervaren Brabantse carnavalsvierders lopen de nodige buitenlanders. Het enthousiasme is er niet minder om: "Amazing, I could do this all day" (geweldig, ik zou dit de hele dag kunnen doen), zegt een Aziatische student. Een Italiaan loopt ook voor het eerst van zijn leven de polonaise en vindt het super leuk. Minder onwennig is het voor een Braziliaanse student, want daar weten ze ook wat carnaval is.