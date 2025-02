Dronken man met wapen veroorzaakt commotie in appartementencomplex

De politie is donderdagnacht met meerdere eenheden uitgerukt na een melding dat een man met een wapen overlast veroorzaakte in een appartementencomplex in Tilburg. Het bleek te gaan om een 38-jarige dronken inwoner van deze stad, die met een speelgoedpistooltje op zak werd gevonden.

Meerdere politie-eenheden kwamen daarop samen, trokken zogeheten zware vesten aan en maakten een plan hoe de situatie aan te pakken. Maar toen ze bij het complex aankwamen waar de overlast werd gemeld, op het Burgemeester Stekelenburgplein, werd de verdachte daar niet meer gezien. Hij was in geen velden of wegen te bekennen.

Slapen

Wat later bleek dat de verdachte een ander appartementencomplex was binnengegaan, in de TalentSquare. Daar lag hij te slapen. in het trappenhuis op de dertiende verdieping. Naast hem lag het wapen, dit bleek een speelgoedpistooltje. Dat is in beslag genomen. De man is het complex uitgezet.

Hij heeft een bekeuring gekregen voor het ‘zich zonder redelijk doel ophouden in een portiek’, zoals het officieel heet. In gewone mensentaal, zo laat de politie weten, betekent het dat je niet zomaar ergens in een portiek/galerij/trappenhuis mag gaan slapen. Andere mensen kunnen er last van hebben. Slapen moet je thuis doen, in je eigen bed, of in een opvang, als je geen huis hebt, zo voegt een woordvoerder eraan toe.