Man met wapen veroorzaakt commotie in appartementencomplex

De politie is donderdagnacht met meerdere eenheden uitgerukt na een melding dat een man met een wapen overlast veroorzaakte in een appartementencomplex in Tilburg.

Meerdere politie-eenheden kwamen daarop samen, trokken zogenoemde zware vesten aan en maakten een plan hoe de situatie aan te pakken. Maar toen ze bij het complex aankwamen, werd de verdachte daar niet meer gezien. Slapen

Wat later bleek dat de verdachte een ander appartementencomplex was binnengegaan. Daar lag hij te slapen in de gang. Naast hem lag het wapen, dit bleek een nepvuurwapen. Dat is in beslag genomen. De man is het complex uitgezet en hij kreeg meerdere bekeuringen.