Liveblog: Wanhoopspoging: '51 meter bier voor verdwenen Prinsenwagen'

08.52

"Voor ludieke acties staan wij altijd open, daar houden wij juist van!", zegt voorzitter Romy Brummelkamp. De grappenmakers hebben via via laten weten dat de wagen waarschijnlijk zondag voor de optocht terug wordt gebracht. Het probleem is alleen dat de wagen gisteren gekeurd zou moeten worden. Dus mocht de wagen zondag terugkomen, dan is het niet gekeurd. De dieven hebben zich nog niet gemeld. “Dat is jammer want dan hadden we kunnen overleggen, nu weten we zondag pas wat er met de wagen is gebeurd”