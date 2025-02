Illegale gokruimte ontdekt in café dat mogelijk vergunning kwijtraakt

In een café in Helmond zijn donderdagavond illegale gokactiviteiten ontdekt, waarmee veel geld verdiend kan worden. De gemeente en de Kansspelautoriteit (KSA) doen onderzoek. Resultaten hiervan kunnen gevolgen hebben voor de Alcoholwet- en exploitatievergunning van de zaak. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Evenmin hoeveel mensen er tijdens de inval aanwezig waren.

De overtredingen werden geconstateerd bij een controle door het Peelland Interventieteam (PIT), de gemeente, de KSA en de politie. In het PIT werken diverse opsporingsinstanties met elkaar samen om misstanden aan het licht te brengen.