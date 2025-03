Geitenhouders niet blij met onduidelijkheid na gezondheidsonderzoek

De geitenhouders in Brabant balen. Weer bekrachtigde begin deze maand een onderzoek de link tussen de geitenhouderijen en een groter aantal longontstekingen in de buurt van deze bedrijven. Een direct verband, zoals één specifieke ziekteverwekker, konden de onderzoekers nog niet vinden. Hierdoor blijven geitenhouders in onzekerheid zitten, want zolang niet duidelijk is wat er precies voor zorgt dat mensen ziek worden, kunnen de maatregelen niet worden opgeheven.

Sinds 2017 is het namelijk niet meer toegestaan om een nieuwe geitenhouderij te beginnen. Alleen bedrijven die daarvoor nog ruimte in hun vergunning hadden, mochten meer geiten nemen. Andere uitbreidingen liggen sinds die tijd stil. Dit heet een moratorium.

"Voorkomen dat mensen ziek worden is prioriteit."

"Het is jammer dat de onderzoekers geen vinger achter de oorzaak kunnen krijgen," zegt Eva Litjens. Ze is specialiste Dieren bij boerenbelangenorganisatie ZLTO en ziet onzekerheid bij geitenhouders. "Voorkomen dat mensen ziek worden is prioriteit, want dat is in het belang van burgers en boeren. Als je weet waar het aan ligt, kun je gerichte maatregelen nemen en is er weer ruimte om de sector te laten ontwikkelen."

Want in ieder geval tot de Gezondheidsraad eind dit jaar een advies geeft over het onderzoek, wil het kabinet geen maatregelen nemen en blijft het moratorium van kracht. Daar heeft de ZLTO volgens Litjens wel begrip voor: "Je wilt geen gevaar voor de volksgezondheid zijn. Je moet je aan het voorzorgsprincipe houden. Maar het mag niet voor onbeperkte tijd zijn."

"Verliest de geitenhouderij haar bestaansrecht?"