Tilburgs café moet plots dicht: kort geding tegen burgemeester

De uitbaters van 't Uilennest in Tilburg hebben een rechtszaak aangespannen tegen burgemeester Theo Weterings. Ze hopen hiermee te bereiken dat hun café aan de Koestraat alsnog open kan. De burgemeester besloot deze week de zaak met onmiddellijke ingang te sluiten, omdat het gebruikt zou worden als clubhuis van de verboden motorclub Satudarah.

Een woordvoerder van de rechtbank in Breda meldt dat de zitting om twee uur vrijdagmiddag dient. Het is op voorhand niet bekend of direct daarna al uitspraak wordt gedaan. De kans is wel groot, omdat het om een zogeheten voorlopige voorziening gaat, die vanwege het spoedeisende karakter een voorlopige uitspraak krijgt.

De sluiting werd door de eigenaars als een klap in het gezicht ervaren. Volgens hen is er van motorclubactiviteiten nooit sprake geweest. Ook steekt het hen dat Weterings pas deze week de voor hen zo vervelende beslissing heeft genomen.

Advocaat Bisar Cicek zal dat namens zijn cliënten ook naar voren brengen. "Wanneer er beschietingen of explosies zijn in een pand, dan besluit de gemeente een zaak voor drie maanden op slot doen. Nu moet een bedrijf voor zes maanden dicht, terwijl de openbare orde er nooit in het geding is geweest", zegt hij.

"Verder zijn er gedurende de achttien jaren dat de huidige uitbaters er zitten, nooit problemen geweest. En wat ook opvallend is: de mannen die lid zouden zijn van Satudarah en die 't Uilennest zouden hebben bezocht, hebben zich sinds januari niet meer in het café laten zien. Ten slotte is het voor mijn cliënten een hard gelag dat ze op dinsdag hun zienswijze hebben mogen toelichten en dat ze een dag later al van de burgemeester te horen kregen dat hun onderneming op slot moet."

Er zijn meer gedupeerden. Door de sluiting moesten de vier verenigingen die carnaval zouden vieren in ’t Uilennest halsoverkop een andere locatie zoeken. Die hebben ze gevonden in café Bet Kolen op de Broekhovenseweg. De getroffen carnavalsclubs zijn CV De Kerkuilen, DB de Bloaskapel, VC De Bitterballen en VC Die Twee Draaien.