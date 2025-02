De N279, de provinciale weg tussen Roermond en Den Bosch, is vrijdag tussen Beek en Donk en Keldonk enige tijd in beide richtingen dicht geweest. Oorzaak was volgens de ANWB een kapotte vrachtauto. Het voertuig was er even na twaalven gestrand.

In beide richtingen stond een klein half uur een file van een kilometer of drie.