Noa Lang in voorlopige selectie Oranje, Joey Veerman ontbreekt

Noa Lang keert terug in de voorselectie van het Nederlands voetbalelftal, dat in maart twee wedstrijden voor de Nations League speelt tegen Spanje. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor de PSV’er in tegenstelling tot clubgenoot Joey Veerman wel een plaatsje ingeruimd.

Verder wil Koeman in principe een beroep doen op onder anderen de Bredase keeper Bart Verbruggen (Brighton), de eveneens uit Breda afkomstige Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk en de geboren Eindhovenaar Cody Gakpo (ook Liverpool).

Memphis Depay is eveneens opgenomen in de voorlopige groep. De voormalig PSV’er ontbrak sinds de eindronde van het Europees kampioenschap in de selectie van Oranje. De 31-jarige aanvaller is de laatste tijd op dreef bij zijn nieuwe club, het Braziliaanse Corinthians.

In de kwartfinale van de Nations League neemt Nederland het op donderdag 20 maart en zondag 23 maart op tegen Spanje. Eerst in De Kuip in Rotterdam, daarna in Mestalla. De winnaar van de dubbele ontmoeting plaatst zich voor de halve finale. Daarin wacht Kroatië of Frankrijk. De finale van de Nations League wordt gespeeld op zondag 8 juni.