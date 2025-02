Rechter tikt gemeente op vingers, 'Satudarah-café' toch open met carnaval

Er mag toch wél carnaval gevierd worden bij het Tilburgse café 't Uilennest. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten in een zaak van de café-uitbater tegen de gemeente Tilburg. Satudarah zou er regelmatig samenkomen en dat zou volgens de gemeente gevaarlijk zou zijn. Maar dat weegt volgens de rechter niet op tegen de financiële gevolgen voor de kroegbaas.

Het rommelde al jaren rond het café, maar in de zomer van 2024 sloeg voor de deur de vlam in de pan. Schuin tegenover 't Uilennest gingen twee motorclubs met elkaar op de vuist. "De politie vroeg zich af waar het gevecht vandaan kwam", vertelt de advocaat van burgemeester Weterings. "Dat bleek om een conflict tussen de verboden clubs Bandidos en Satudarah te gaan."

De uitbater van het café, meneer Solmaz, herkent zich maar half in het verhaal van de gemeente. Ja, er komen oud-leden bij hem over de vloer. Dat weet-ie. "Maar het zijn nette jongens", vertelt hij. "Geen gedoe, geen geschreeuw. Soms zijn ze er elke twee weken, soms iedere drie of vier. Soms ook een tijd niet. Net als elke andere klant."