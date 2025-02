Man misdraagt zich en is weken niet welkom in Roosendaal

Een man uit Wijchen is donderdagnacht in Roosendaal twee keer aangehouden door de politie. Eerst, omdat hij een gebiedsverbod voor het centrum van de stad overtrad. Nadat de 24-jarige Gelderlander was vrijgelaten, brak hij een ruitenwisser van een politiewagen af. Hij is nu tot 14 maart niet meer welkom in het centrum van Roosendaal.

De problemen ontstonden rond drie uur. De man was het niet eens met het feit dat hem de toegang tot verschillende cafés was ontzegd. De Wijchenaar kreeg het hierover onder anderen met iemand van de gemeente aan de stok.