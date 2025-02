Wie met drank op achter het stuur kruipt, krijgt dit aan z'n broek

Carnaval is losgebarsten. En dat weten ze bij de Verkeerspolitie Zeeland West-Brabant ook. Ze geven je op social media een lesje over wat er gebeurt ‘als ge tóch met een stuk in uw kraag achter ’t stuur kruipt.’ Dat bedrag loopt lekker op.

Iets te diep in 't glaasje gekeken Maak je het nog bonter en is het alcoholpromillage bovengemiddeld, dan smeren ze je een boete tot 1500 euro aan en zes tot twaalf maanden niet rijden. Ook ligt er dan nog een taakstraf óf een celstraf op de loer.

Was 't maar een kleintje? Val je in de eerste categorie van zuipschuit achter het stuur, dan kost het je tussen de 300 en 1300 euro. Ook je rijbewijs ben je twee tot zes maanden kwijt.

Volle bak ladderzat

Wie van gekkigheid niet eens meer weet dattie in een auto zit, krijgt niet eens een boete maar taakstraffen, rijontzetting tot twee jaar en gevangenisstraf.

Niet blazen?

Denk je nou, dan blaas ik toch nie?! Dan krijg je van de politie een proces-verbaal en zij zetten dan haarfijn op papier hoe ze jou aantroffen. Had je liters bier in de auto liggen, waren je ogen rood doorlopen, stonk je een uur in de wind, dan staat het er allemaal in.

De officier van justitie bepaalt vervolgens wat je straf wordt en zij tilt zwaar aan het oordeel van de politie. De straf is dan in ieder geval 1000 euro boete en minimaal negen maanden geen rijbewijs. En dat is dan ook echt de laagste straf waar je op kunt rekenen.

Bovendien is rijden onder invloed een misdrijf en levert het je altijd een strafblad op.

Het CBR kijkt mee zodra iemand met drank op achter het stuur wordt betrapt. Zulke schobbejakken trakteert ze dan op een educatieve cursus over het hoe en waarom drinken en rijden niet samen gaan. Kosten: tussen de 1000 en 1250 euro.

Dus zoals de verkeerspolitie het zegt: wees nie ’n zatte haan. Alaaf!