Jongen (16) steelt bankpas, pincode, geld en sieraden van 77-jarige vrouw

Een 16-jarige jongen uit Oudenbosch is donderdag aangehouden omdat hij zich in juli vorig jaar voordeed als bankmedewerker. Op die manier wist hij -samen met een ander- de bankpas plus pincode, geld en sieraden van een 77-jarige vrouw uit Lage Zwaluwe te ontfutselen.

Het slachtoffer werd zaterdag 27 juli aan het einde van de middag gebeld door de zogenaamde bankmedewerker. De jongen zei dat hij bij de fraudeafdeling van de bank werkte en dat hij de vrouw wilde waarschuwen voor diefstal. Hij wist de vrouw er uiteindelijk van te overtuigen dat het verstandig was om geld, haar pinpas met pincode en sieraden mee te geven aan een 'collega'. Deze medewerker zou de spullen veilig in de kluis leggen.