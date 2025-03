Jeffrey laat U2-fans legendarisch Sphere-concert beleven

Wat doe je als je groot fan bent van U2 maar hun concert in het legendarische muziekgebouw Sphere in Las Vegas gemist hebt? U2-fan Jeffrey Verberne uit Helmond is helemaal weg van de Ierse band en wilde dat legendarische concert zo graag beleven dat hij het nu zelf op poten heeft gezet. In het koepelvormige filmtheater Museon-Omniversum komen maar liefst zes concerten van de tributeband U2two.

Het unieke bolvormige concertgebouw in Las Vegas opende eind 2023 met als primeur een reeks concerten van U2. Wie erbij wilde zijn, moest heel veel geluk hebben én een dikke portemonnee. De 30-jarige Jeffrey, die al sinds z’n vijftiende fan is, kon niet aan kaarten komen en baalde als een stekker. Hij fantaseerde hoe het zou zijn om het concert in Nederland na te bootsen in een koepelvormige hal met een U2 coverband. Hij dacht gelijk aan Museon-Omniversum in Den Haag. Het museum heeft een filmzaal waar het scherm als een halve bol om het publiek heen staat en een bijzondere beleving geeft. De zaal is met driehonderd zitplaatsen wel veel kleiner dan muziekzaal Sphere (ruim 18.000 plaatsen). “Maar dat maakt ons concert ook intiemer”, denkt Jeffrey. “En zo kunnen Nederlanders die niet naar Vegas konden het tóch meemaken.”

De filmzaal van Museon-Omniversum (foto: Museon-Omniversum).

U2 in Sphere Las Vegas (foto: Youtube / U2).

Hij begon in z’n eentje aan dit meesterplan en zocht contact met het museum waar ze meteen enthousiast reageerden. Hij ging op zoek naar makers voor filmbeelden die geprojecteerd gaan worden in de koepel. Want dat is een grote technische uitdaging. “Een televisie is rechthoekig en plat maar nu zit je in een bol. Alles is gebogen, er zijn geen hoeken.”

Hij nam contact op met de creatieve vakschool SintLucas in Boxtel. Daar werd het maken van de koepelbeelden tot een stageproject gebombardeerd. Begin januari waren de eerste beelden klaar, die zijn inmiddels getest. Ondertussen legde Jeffrey contact met U2 tributeband U2two. Ook voor deze band wordt het een unieke ervaring. “Zij zijn de eerste tributeband die dit concert op deze manier nabootsen.”

“Ook in de week dat ze repeteren ben ik erbij, ik wil er geen moment van missen.”

En toen ging het snel. Het Museon-Omniversum en U2two staken de koppen bij elkaar voor concertdata met als resultaat vier optredens eind maart. “Die waren binnen een half uur uitverkocht. Er zijn nog twee concerten in mei aan toegevoegd”, vertelt Jeffrey trots. De kaarten kosten 49,50 euro per stuk, dat geld gaat naar het museum en de band. "Ik heb alleen een kleine onkostenvergoeding gevraagd voor het reizen."

Een van de beelden die al gemaakt zijn en te zien is in Museon-Omniversum (privéfoto).

U2two (foto: Judy Fotografie).

Anderhalf jaar is hij bezig geweest om de concerten voor elkaar te krijgen, vertelt de U2-fan die in het dagelijks leven data-analist is bij een accountantskantoor. “Het is voor mij echt een hobby. Ik heb dit met heel veel liefde gedaan, ik wilde dat dit zou lukken.” Hij is dan ook vastberaden om alle concerten te bezoeken. “Ook in de week dat ze repeteren ben ik erbij, ik wil er geen moment van missen.”

“Ik hoop dat hij het bericht naar Bono stuurt en zegt ‘hé, moet je dit eens zien.’”

Maar weet de échte U2 al dat dit staat te gebeuren? Jeffrey heeft de band een berichtje gestuurd, maar heeft niets van ze gehoord. Ook berichtte hij Bram van den Berg, de drummer van Krezip die U2-drummer Larry Mullen jr. tijdelijk mocht vervangen tijdens de concerten in Sphere. Anton Corbijn heeft hij benaderd, deze fotograaf maakt als sinds de jaren tachtig foto’s van de band. “Ik hoop dat hij het bericht naar Bono stuurt en zegt ‘hé, moet je dit eens zien.’” Bekijk hier beelden van U2 in Sphere.