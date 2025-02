Cocaïnevangst van 65 miljoen euro, grote drugsinval in Ulvenhout

Vijf mannen zijn gearresteerd in Ulvenhout in verband met een grote drugsvondst. Donderdag werd in de haven van Vlissingen 2.598 kilo cocaïne onderschept met een straatwaarde van 65 miljoen euro. De lading was bedoeld voor een loods in Ulvenhout. Die loods werd vrijdag door de Dienst Speciale Interventies binnengevallen.

De drugs werden gevonden in diverse pallets met fruit afkomstig uit Ecuador.