112-nieuws: overval pas na uren gemeld • bus rijdt tegen lantaarnpaal

15.23

Een 28-jarige man uit Rijsbergen is donderdag aangehouden na een inbraak aan de Meester van Meelstraat in Breda. De bewoner van het huis ontdekte dat er was ingebroken toen zij heel even weg was. In de woning waren camera’s aanwezig, 'dus de inbreker stond netjes op beeld', zegt de politie vandaag. Agenten herkenden de inbreker en zagen hem enige tijd later lopen op de Rijsbergseweg in Breda. Hij had de gestolen spullen - een handtas en een laptop - nog bij zich. De man moest de cel in en kreeg een proces. Hij kan zich opmaken voor een gang naar de rechter.