Overval op huis, uren later wordt politie pas gebeld

In de nacht van vrijdag op zaterdag is aan de Deurneseweg in Helmond een overval op een huis geweest. Hoewel de overval in de nacht was, werd pas uren later de politie gebeld.

Rond 23.45 uur lag de bewoner in zijn bed. Hij werd verrast door een onbekende man die zijn huis was binnen gedrongen. Dat meldt de politie.