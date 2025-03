'Extreme drukte' verwacht in Oeteldonk, advies om de binnenstad te mijden

De gemeente 's-Hertogenbosch roept carnavalsvierders op om carnavalszaterdag de binnenstad te mijden. Er wordt 'extreme drukte' verwacht, laat de gemeente weten.

"Op basis van de huidige toestroom van bezoekers verwachten we dat de binnenstad en de officiële carnavalsgebieden in Oeteldonk snel vol zullen raken", laat de gemeente zaterdag aan het begin van de middag weten.

Carnavalsvierders wordt geadviseerd om het feest in eigen wijk of dorp te vieren, 'om de veiligheid en gewenste gastvrijheid van carnaval gezamenlijk voor iedereen te waarborgen'. "Vroeg beginnen is het geheim", zegt een van de carnavalsvierders in uitgaansgebied de Uilenburg. "Wij hebben ons plekje geclaimd en gaan niet meer weg. De rest kan achteraan aansluiten."

Verslaggever Jan Waalen stortte zich zaterdagmiddag in het feestgedruis: