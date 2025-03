Uitbaters blij dat café toch open is met carnaval: 'Het is gewoon geweldig'

De uitbaters van café 't Uilennest in Tilburg zijn blij dat ze tóch nog open mogen deze carnaval. Burgemeester Theo Weterings wilde de kroeg sluiten omdat er regelmatig leden van de verboden motorclub Satudarah zouden samenkomen in de kroeg en dat is volgens hem gevaarlijk. Maar een rechter besloot vrijdagmiddag dat de kroeg toch open mag, omdat de financiële gevolgen voor de uitbaters anders te groot zouden zijn. Uitbaatster Gemma Solmaz, is blij: "Het is gewoon geweldig."

't Uilennest is voor vier carnavalsverenigingen het thuishonk tijdens carnaval, maar toen de verenigingen woensdagmiddag hoorden dat de kroeg dicht moest, was het even schakelen. Uitbaatster Gemma ging meteen in de regelmodus. "Dat die verenigingen hier geen carnaval konden vieren was voor ons het grootste probleem. Carnaval móet doorgaan voor hen, dat is zo belangrijk. Die verenigingen zitten hier al 53 jaar, dat kun je niet ineens kapot laten gaan." Daarom regelde Gemma en haar man Atilla meteen dat ze terecht konden bij Café Bet Kolen, verderop aan de Broekhovenseweg in Tilburg. "We hebben contact gezocht met de eigenaren en die zeiden meteen dat alle verenigingen naar hen mochten komen. Dat is geweldig, collega's onder elkaar."

"Dat is nou echt carnaval: verbroedering."

Toen ze vrijdagmiddag naar de rechtbank gingen was het nog niet duidelijk of ze met goed nieuws thuis zouden komen. "We hadden met de eigenaren van de vervangende kroeg afgesproken dat we, mochten we toch open kunnen met carnaval, alsnog de verenigingen bij ons in de kroeg zouden ontvangen." En dat gaat dan ook gebeuren de komende dagen. "Vanavond om half twaalf komen ze weer richting onze kroeg en vanaf morgenavond gaat het programma hier weer helemaal verder", vertelt Gemma opgelucht. Vandaag vieren de verenigingen dus nog even carnaval bij Bet Kolen. "Wij hadden vanavond eigenlijk een optreden geregeld in 't Uilennest, maar dat is ook verplaatst. We zijn heel blij dat zij de verenigingen hebben opgevangen, dus uit coulance hebben we dat optreden daar laten staan. Dat is een kwestie van elkaar iets gunnen. Dat is nou echt carnaval: verbroedering, elkaar helpen."

"Ik kan er nog uren over praten maar ik wil het eigenlijk niet meer."