Patricia viert verjaardag met grootste carnavalsontbijt van de buurt

Terwijl Brabanders ontwaken van hun eerste carnavalsavond, staat de voordeur van Patricia Bijnen-Zonneveldt al wagenwijd open. Op carnavalszaterdag viert ze niet alleen ieder jaar carnaval, maar ook haar verjaardag. Voor de buurt in Helmond het perfecte begin om de carnaval af te trappen. "Er staat nu al tachtig man binnen, sommige mensen ken ik niet eens."

Al tien jaar organiseert Patricia op carnavalszaterdag een groot ontbijt voor de buurt, vrienden en familie. Inmiddels staan er al bijna tachtig mensen in haar huis, waar alle meubels gisteren uit zijn gehaald om iedereen binnen te krijgen. De meeste gasten beginnen met een kopje koffie, maar velen schakelen al snel over op bier. "Immers het beste carnavalsontbijt", vindt bezoeker Roel.

Niet alleen omdat het gezellig is, maar ook omdat de meeste gasten zich geen betere bodem kunnen wensen. Patricia laat de tafel zien waar enorm veel hapjes klaarstaan: "Mijn moeder bakt altijd verschillende cakes, en er zijn broodjes, knakworsten en curryworsten. Mensen komen daar echt speciaal voor," vertelt Patricia enthousiast. "Het is de beste bodem voor een lange carnavalsdag: goed vet, goede smaak! En dan hebben we ook nog soepjes en natuurlijk genoeg te drinken, met én zonder alcohol."

Ondertussen loopt Patricia vrolijk langs de gasten met een zelfgemaakt karretje met shotjes erop. Ze is duidelijk in haar sas, ziet haar vriend Ronald: "Ja dit is echt haar feestje", zegt hij terwijl hij kijkt hoe ze de gasten in de watten legt. "Ze komt elk jaar helemaal tot leven."

Zelf vindt hij het ook prachtig. De voordeur van zijn huis staat open en er blijven mensen binnenlopen. "Soms zie ik mensen waarvan ik denk: 'Wie is dat eigenlijk?' Maar ach, dan stellen we ons voor, pilsje erbij en het is helemaal goed." Dat kan nog wel eens voor mooie momenten zorgen, ook na carnaval: "Later in het jaar kom je elkaar tegen en dan denk je: 'Hee, jou ken ik!' Dat is carnaval, dat is toch prachtig?"