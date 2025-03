Voortaan heet het Raadhuisplein hier het Deurzakkersplein met carnaval

Een bijzonder moment in het hart van Schoenlapperslaand (Waalwijk): het Raadhuisplein wordt tijdens carnaval omgedoopt tot het Deurzakkersplein. Dit als eerbetoon aan Willem van Schijndel en Clemens van Bracht, de mannen achter De Deurzakkers, die dit jaar hun vijftigjarig jubileum vieren. De officiële onthulling van de nieuwe naam was een emotioneel moment voor het legendarische carnavalsduo.

"Overal waar jullie komen zeggen jullie dat jullie uit Walluk komen, jullie zijn ambassadeurs van de stad in binnen en buitenland. Dat is bijzonder", vult de prins aan. Met hun hits Het Feest Kan Beginnen en Zak Es Lekker Door hebben ze generaties carnavalsvierders op de tafels gekregen.

De Deurzakkers stonden, zoals elk jaar, nietsvermoedend in het publiek. Tot ze door burgemeester Sasha Ausems naar voren worden geroepen. Ausems sprak vol trots over de betekenis van Willem en Clemens voor de cultuur, muziek en carnaval van Schoenlappersland. "Vijftig jaar De Deurzakkers, dat is echt bijzonder", zegt ze.

Voortaan carnaval openen

Onder begeleiding van de burgemeester en de prins trokken De Deurzakkers aan het touw om D'n Okke te onthullen. Onder het iconische beeld hing een nieuw straatnaambord: Deurzakkersplein. Clemens reageert verrast: "Ongelofelijk, ik ben hier opgegroeid en heb hier al vaak gestaan, maar nu is het extra bijzonder. Ik wist van niks, maar nu snap ik wel waarom al mijn dochters en kleinkinderen erbij waren vandaag.”

Willem is zichtbaar geëmotioneerd. "Gisteren in Roeptoetgat raakte het me ook al zo en vandaag weer", bekent hij. "Dit zijn gewoon de momenten in het leven waar ik heel gevoelig voor ben. Af en toe moet je gewoon een traantje laten.”

Hij kijkt nog een keer omhoog naar het bord: "Dat is toch niet te geloven? We hangen gewoon onder D'n Okke", roept hij uit. De komende jaren zal het Raadhuisplein tijdens carnaval het Deurzakkersplein blijven heten. En volgens Willem betekent dat maar één ding: “Voortaan verplicht om hier carnaval te openen, denk ik!”