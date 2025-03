Wa trekte aon meej carnaval, hier kun je inspiratie opdoen

Wa trekte aon meej carnaval? Die vraag is al heel vaak gesteld de laatste dagen. Sommige feestgangers wisselen het liefst elke dag van pèkske. In Den Haaykaant (Raamsdonk) liepen zaterdag verschillende originele pareltjes rond, van tompouce tot een geslaagde bij elkaar geraapte outfit. Ter inspiratie vind je hier vijf uitgedoste portretjes.

F35 straaljagerpiloot van het Wringersgat Squadron

Nee, hij is geen echte straaljagerpiloot. Al zou je in deze onzekere tijden willen dat de straat ermee vol liep. Christiaan is niet zomaar straaljagerpiloot, hij is er eentje van het Wringersgat Squadron, oftewel uit Rijen. "Daar gaan ze keihard", lacht hij. Samen met zijn gezin is hij naar Den Haaykaant gekomen voor de optocht. Ook vorig jaar liep hij al in deze outfit die speciaal voor hem is gemaakt. Zijn vader zat ooit bij de luchtmacht. Hij was daar de laatste bevelhebber totdat hij plaats maakte voor de nieuwe commandant der luchtstrijdkrachten. "Carnaval is voor mij lallen en iemand anders zijn. Ik vind het heel leuk als mensen hun best doen voor hun outfit en in hun rol blijven. Er is geen leuker feest dan carnaval."

'Beautiful girl' Monique

Liefhebbers van 'Winter vol Liefde' herkennen deze celebrity meteen, met op haar arm 'beautiful girl'. Haar onderdanige zoon Mike die in het tv-programma op zoek was naar een vriendin ontbreekt. De outfit komt rechtstreeks van een webwinkel. In het echte leven is haar naam Joyce en werkt ze op een basisschool in Waspik. "Het hondje heb ik meegenomen uit de poppenhoek", lacht ze. Carnaval betekent voor haar vooral gezelligheid. "Met op zondag de optocht in Den Haaykaant en op maandag een kroegentocht in Waspik. Dan beginnen we om 09.00 uur en dan gaan we alle kroegjes af."

Gandalf en een creatief rommeltje

"Ik ben een bij mekaar geraapt rommeltje", verklaart Bianca uit Made haar outfit. "En wij zijn geen ANWB-stel." Haar man Bart is namelijk wel verkleed als 'iets' en wel als Gandalf the Grey, van de film Lord of the Rings. Hij leeft zelf niet zo toe naar Carnaval, Bianca daarentegen wel. Zijn vrouw zorgde voor zijn outfit. "Mijn schoondochter zei: jij moet als Gandalf gaan. Bianca zou het pak wel regelen. De baard heeft haar de meeste moeite gekost", lacht hij met een knipoog. Ook de stok is door z'n vrouw in elkaar geknutseld. "Ze heeft allerlei creatieve ideeën, ze verzint van alles. En dan komt er zoiets uit, het lampje heeft zelfs een zonnepaneel." Het stel is al bijna veertig jaar samen. Ze hebben vier kinderen waar hij met een grote glimlach over vertelt. "Dat is zoveel gezelligheid, er is niks zo mooi als iedereen bij mekaar is. Dat gaat zondag gebeuren bij de optocht van Raamsdonksveer, leutig man!"

Loes Tompoes

Het kan een spekje zijn, of zo'n ouderwetse schuimblok waarvan het suiker ontzettend aan je tanden plakt. Maar nee, Loes is een tompouce. "Eigenlijk vooral omdat het op elkaar rijmt", lacht ze. Ze woont in Rotterdam, maar komt oorspronkelijk uit 't Faantelaand (Raamsdonksveer). "Ik kom ieder jaar hier carnaval vieren en dan probeer ik ieder jaar wel weer een pak te bedenken." Vanmorgen at ze nog een tompouce en ze weet dat het een uitdaging is om te eten. "Maar als je 'm op z'n kant legt, kun je 'm heel makkelijk in stukjes snijden", geeft ze ons mee als gouden tip.

Maastrichtse praal

Het is een iets ander genre dan we in Brabant gewend zijn maar Bianca uit Potteschijtersland (Geertruidenberg) komt oorspronkelijk uit Maastricht. Feestgangers in de Limburgse hoofdstad staan erom bekend dat ze zich behoorlijk uitdossen. "Ik probeer er altijd weer iets van te maken. Deze jurk heb ik gekocht op Marktplaats en een beetje vermaakt. Eerder ging ik al eens als kandelaar van Belle en het Beest. Ik doe ook altijd iets met schmink, dat is typisch Limburgs." Ze verhuisde in 1992 naar Geertruidenberg vanwege de luchtmacht, waar ze werkt als techneut. "Maar ik vind het carnaval hier zeker net zo leuk als in Maastricht. Al moest ik de eerste jaren wel wennen aan de kleding hier, dat is inmiddels wel stukken verbeterd." Ook haar dochter is groot fan van carnaval, ze liep mee tijdens de optocht van Den Haaykaant. "Ja, daar ben ik wel heel trots op wat zij weer hebben neergezet. We hebben zelf ook nog mee lopen plakken afgelopen week, want er moest nog veel gebeuren.