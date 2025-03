De steek van deze prins is gestolen en het is geen grap

Een groep jongeren heeft zaterdagavond de steek van Prins Union uit Dwèrsklippelgat, Nuenen, gestolen. "Vier jongens trokken de steek van het hoofd van de Prins toen hij met zijn gevolg op weg was naar hun hotel", vertelt een woordvoerder van de Prins.

"We zijn er meteen achteraan gegaan, maar ze waren ons te snel", vertelt de gezant van de Prins. "We zijn nu behoorlijk radeloos want over een paar uur begint de optocht en een prins zonder steek op de prinsenwagen dat kan echt niet."

Verleiden

Om de jongens te verleiden de steek terug te brengen is er een beloning van 222 euro uitgeloofd. De steek kan afgeven worden bij Hotel Auberge Vincent. Ook de gouden tip is 222 euro waard.

De caranavalsclub wil nog niet nadenken over alternatieven voor de unieke steek van deze Prins carnaval. "Daarvoor vinden we het te vroeg. We hopen dat we hem terug krijgen, zo niet dan moeten we iets creatiefs bedenken."

Unieke steek

In Dwèrsklippelgat, krijgt iedere Prins zijn eigen steek in zijn eigen kleur. Deze steek kostte zeker 600 euro.

