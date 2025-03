Om 11 over 11 is zondag het grootste geheim van Oeteldonk (Den Bosch) onthuld. Wie is de nieuwe Prins Amadeiro XXVII geworden?

Hier wordt hij verwelkomd door de Peer samen met de hofkapel. Na zijn eerste toespraak vertrekt hij richting de Markt, waar de Prins het standbeeld van Boer Knillis onthult. Deze onthulling is de officiële opening van carnaval in Oeteldonk.

Het leven van de Prins van Oeteldonk is omgeven door traditie. De Prins verblijft buiten de drie carnavalsdagen in zijn Winterpaleis, ver buiten Oeteldonk. Pas op carnavalszondag arriveert hij - elk jaar exact om 11.11 uur - met de Hoftrein op Oeteldonk Centraol.

Sommigen hoopten op een vrouwelijk Prins, maar dat zat er deze keer nog niet in bij het toch wat conservatieve Oeteldonk. Voor de toekomst wordt het zeker niet uitgesloten.

Op station Oeteldonk bleek dat Jean-Philippe Monod de Froideville vanaf nu Prins Amadeiro XXVII is.

Als lid van Het Gevolg van Prins Amadeiro XXIV is De Froideville al sinds 1999 actief betrokken bij het Oeteldonkse carnaval.

Hij is in het dagelijks leven Senior Vice-President Government& Corporate Affairs bij Expedia Group. Voordat hij bij Expedia Group kwam werken, was hij lid van het kabinet van Eurocommissaris voor mededinging Neelie Kroes in Brussel. De Froideville woont in het Kennemerland. Hij is getrouwd en heeft een zoon en drie dochters.

De hoogheid hoopt saamhorigheid, plezier en liefde te brengen is deze toch wat onrustige tijden. "Oeteldonk zal eeuwig blijven bestaan. We gaan het sterker maken, mooier maken. Zodat we dit prachtige feest eeuwig kunnen blijven vieren", zegt de nieuwe Prins Amadeiro XVII tegen onze verslaggever op Oeteldonk Centraol.