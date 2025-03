Prinsenwagen-soap: moment van de waarheid in Ganzendonck

Blinde paniek, verwarring en gedoe in Ganzendonck (Beek en Donk). Donderdag werd daar de Prinsenwagen gestolen. Een ludieke grap, zo bleek snel. Maar wel een probleem: de wagen moest nog gekeurd worden voor de optocht zondagmiddag.

Lang verhaal kort: Prins Luuk L1 (Romeinse cijfers voor 51) was donderdagochtend zijn Prinsenwagen kwijt. Gejat. Het was een grap, bleek al snel. Maar die grap zou flinke gevolgen kunnen hebben, omdat het gevaarte nog door de keuring moest. En anders zou het lopen worden voor de prins.

"We kwamen er niet uit met de onderhandelingen", vertelt de prins op zondag dan ook. "Maar de Boeren Beveiligers hebben het opgelost." Dat hoopt hij tenminste. Met kleine oogjes staat hij in het zonnetje te wachten tot de dieven zijn wagen eindelijk komen terugbrengen. Of niet.

Of de wagen komt en wie er op of voor staat: het is hem een raadsel. "Het zou me niet verbazen als de Boeren Beveiligers hier zelf achter zitten", zegt hij. En jawel hoor. De heren, in zwarte jasjes met een beveiligingsspeld erop, komen in de verte aangelopen. "Zulde 'm hebben."

"We hebben de wagen voor je ingepakt, om toch nog iets ludieks te doen", vertelt een van de beveiligers. 'Pakt um groots uit' staat erop.

Keuring

Zaterdagavond hebben de Boeren Beveiligers de deal met de dieven gesloten. Geen 51 meter bier, da's veel te veel. Voor 100 munten zou de wagen terugkomen. Op een plek ergens in Ganzendonck, alleen bekend voor de dieven en beveiligers, zonder fysieke ontmoeting. Zeggen ze. En daardoor weten ze nog steeds niet wie de dieven zijn.