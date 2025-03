Er wordt weer druk gepaard en die nestperikelen kunnen live gevolgd worden

Er valt weer live te gluren naar broedende vogels. Vogelbescherming Nederland heeft zondag de camera's aangezet. Ieder jaar vanaf maart volgen kijkers massaal de gebeurtenissen in de nestenkasten.

Sinds 2005 strijkt daar een slechtvalkkoppel neer. Tot 2019 zijn er 45 eieren gelegd door verschillende slechtvalkstellen. Deze carnavalszondag lijkt het koppel de hort op te zijn, want er is weinig activiteit te zien. Al laat een van de vogels zich rond half drie heel even zien.

Op grote hoogte In Brabant kunnen de nestonwikkelingen live gevolgd worden van bijvoorbeeld de slechtvalk in De Mortel. Het nest zit op de communicatietoren van Alticom, op 130 meter hoogte.

Vogelbescherming Nederland laat ons sinds 2007 live meegenieten tijdens broedseizoen, dat duurt tot diep in de zomer. Vorig jaar volgenden 1,5 miljoen unieke bezoekers alle gebeurtenissen in de nesten. In totaal zijn er 12 vogelsoorten te volgen via de webcams.

Webcamparadijs Sprundel

Niet alleen Vogelbescherming heeft camera's op nesten gericht. "Ergens in een tuin in onze provincie", staat cryptisch omschreven op website Nestkastlive, kun je de slaapkamergeheimen volgen van de koolmees, pimpelmees, huismus of ringmus. Vooralsnog staat de nestkast leeg, maar daar komt binnenkort verandering in.

In Sprundel is het drukker. Daar staan verschillende webcams van Nestkastlive opgesteld. Bijvoorbeeld bij een beschermde voederplek waar veel kleine vogels op af komen. De Steenuil is aanzienlijk groter en heeft in Sprundel ook een plekje gevonden zijn nageslacht grootbrengen. Het kuiltje is al gegraven en de bewoner lijkt er comfortabel bij te zitten.

Even verderop staat een camera gericht op het nestje van de spreeuw. Ook daar zijn de bewoners al gespot.

Geheime operatie

En vergeet Brabants grootste vogel niet. Binnenkort kunnen we de slaapkamerperikelen volgen van de visarend in de Biesbosch. Vorig jaar was een erg teleurstellend broedseizoen voor dit stel. De grote Canadese gans voerde een een geheime operatie uit en nam het nest over.

In Friesland wachtte mevrouw zeearend niet tot de boel zondag online ging. Zij legde vrijdag al haar ei.