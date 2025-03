Man (26) uit raam gevallen, vermoeden dat verdachte (31) hem kende

De man die zaterdagavond uit een raam viel in Sint-Oedenrode en zwaargewond raakte, is een 26 jarige inwoner van die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man die die avond is aangehouden, is 31 jaar en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie denkt dat de twee elkaar kenden.

De 26-jarige man viel zaterdagavond rond half 8 uit een raam van een pand op de Heuvel in Sint-Oedenrode. Het slachtoffer werd buiten bewustzijn en zwaargewond gevonden door de politie. Hij is onder begeleiding van een traumateam naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies tussen de twee gebeurd is, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.