In Boemeldonck weten ze het zeker: dit is de mooiste optocht van het land

Schattige prinsesjes, stoere snowboarders, prinsen Pils en geschminkte clowns. Tussen de 30.000 en 40.000 carnavalsvierders trokken zondagmiddag naar Prinsenbeek voor de Grote Optocht. Hier geldt de overtreffende trap: mooist, grootst en gezelligst. Een daverend succes is het, ook ver buiten de provinciale grenzen.

"Moet je zien, het staat gewoon rijen dik", zegt een man met een enorme Indianentooi op het hoofd tegen zijn vrouwelijke metgezel, die zich in een krap groen paillettenjurkje heeft gehesen. En dat is een understatement. Het kleine dorp wordt deze zonovergoten zondag overspoeld met carnavalsvierders. Allemaal zoeken ze een plekje langs de route waar de optocht voorbij zal trekken. Sommigen hebben wat stoeltjes in hun voortuin gezet, pilsje erbij, klaar voor het feest.

De familie Tanis heeft er een tocht van zo'n honderd kilometer opzitten vanuit Vlissingen. Moeder Joke (69) is in Prinsenbeek geboren en getogen en liep als klein meisje zelf mee in de optocht. "Ooit zat ik als zeerover bovenop de wagen", zegt ze lachend. Bijna veertig jaar geleden verruilde ze Brabant voor de kustplaats, maar Boemeldonck heeft nog altijd een warm plekje in haar hart. Ieder jaar keert het gezin terug om te genieten van de Grote Optocht.

De optocht van Boemeldonck is een fenomeen dat ver buiten de grenzen van Brabant reikt. Of het nou Haarlem is, Lunteren of Abcoude, overal hebben ze gehoord van die metershoge praalwagens waar je mond spontaan van openvalt, de regenboogkleuren, de hoempapa en ongedwongen sfeer. Dit is het neusje van de zalm, de Rolls Royce van de carnavalskaravaans, zeggen velen.

"Afgelopen twee jaar zijn we naar Breda geweest, maar dat is niks vergeleken met hier", zegt zoon Jeroen. "De wagens hebben hier een ongekende schoonheid. Mijn vrouw en ik willen onze twee kindjes meegeven waar wij mee groot zijn geworden, wat carnaval is en hoe het is om Brabander te zijn."

De 76-jarige Guust uit Zundert staat op een rotonde in het dorp als verkeerregelaar verwoed te zwaaien, om zo de lange stroom van auto's, fietsers en voetgangers veilig te begeleiden. "Het is hier gewoon een gekkenhuis", zegt hij. "Maar ik begrijp die drukte wel, want de wagens zijn prachtig en de gezelligheid is uniek. Guust regelt ook het verkeer bij andere optochten in grotere steden, maar volgens hem is daar meer agressiviteit. "Dit is gewoon genieten."

Roel (68) en Sylvia (62) uit Delft zijn voor de eerste keer in Prinsenbeek. "Onze zoon en dochter komen hier al een paar jaar kijken, en zij zijn zo laaiend enthousiast dat we het ook eens mee willen maken." In Delft hebben ze ook een optocht, maar die kan volgens het stel in de verste verte niet tippen aan Brabant. "Het is klein, er is veel te veel reclame en aan het einde van de stoet rijdt standaard de veegwagen, want ieder confettisnippertje moet meteen worden opgeruimd", zegt Roel.